Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Агрессивная и имперская": Президент Польши назвал Россию ненормальной страной

Анджей Дуда намерен поднять вопрос взаимоотношений с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

26 мая, 20:30
<p>Фото © ТАСС / GHEMENT ROBERT </p>

Фото © ТАСС / GHEMENT ROBERT

"Ненормальной страной", нарушающей международное право и требующей постоянных дипломатических усилий, назвал Россию президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию. По его мнению, у РФ "агрессивные, имперские" действия, которые ведут к разрушению государств.

"Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия — ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведёт. Это страна-агрессор", — приводит агентство PAP слова политика.

Глава Польши пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ. Польский лидер не первый раз резко высказывается в отношении российской стороны. В начале мая он назвал Россию "врагом свободы". Сегодня же Дуда назвал Цхинвальский регион "территорией, оккупированной Россией".

"Курятник раскудахтался": Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

"Курятник раскудахтался": Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Ранее Лайф сообщал, что Польша запретила белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство. Этот шаг стал реализацией санкций, запрошенных премьер-министром страны на заседании Совета Европы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Польша запретила белорусским самолётам входить в своё воздушное пространство

сегодня в 16:43

Президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в НАТО

3 мая, 14:22

Белорусский гамбит: транзитная война с Белоруссией опустошит Прибалтику

сегодня в 21:40

Мальчик заступился за сверстника: Лайф узнал новые подробности об избиении ребёнка 41-летним мужчиной

сегодня в 21:44

Момент творения: в лаборатории вырастили сердце человеческого эмбриона — видео

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1