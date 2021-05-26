"Ненормальной страной", нарушающей международное право и требующей постоянных дипломатических усилий, назвал Россию президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию. По его мнению, у РФ "агрессивные, имперские" действия, которые ведут к разрушению государств.

"Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия — ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведёт. Это страна-агрессор", — приводит агентство PAP слова политика.

Глава Польши пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ. Польский лидер не первый раз резко высказывается в отношении российской стороны. В начале мая он назвал Россию "врагом свободы". Сегодня же Дуда назвал Цхинвальский регион "территорией, оккупированной Россией".