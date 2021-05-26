В Питере камера сняла, как в небо ударил мощный коммунальный "гейзер". Видео © LIFE

На Выборгской набережной в Санкт-Петербурге прорвало трубу, в небо ударил мощный фонтан. Инцидент, который случился у Кантемировского моста, попал в объектив камеры наблюдения, Лайф публикует видео.

На кадрах с места инцидента можно увидеть, как огромный фонтан воды бьёт прямо из земли и поднимается на приличную высоту. О пострадавших не сообщается.

Как сообщает "Фонтанка", Выборгский район попал в число тех, где 26 мая ГУП "ТЭК" проводит гидравлические испытания. Однако от фонтана предприятие открестилось: там заверили, что их сетей в том месте нет.