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В Питере камера сняла, как в небо ударил мощный коммунальный "гейзер"

Струя была высотой в несколько этажей. В месте ЧП образовалась дорожная пробка.

26 мая, 20:57

В Питере камера сняла, как в небо ударил мощный коммунальный "гейзер". Видео © LIFE

На Выборгской набережной в Санкт-Петербурге прорвало трубу, в небо ударил мощный фонтан. Инцидент, который случился у Кантемировского моста, попал в объектив камеры наблюдения, Лайф публикует видео.

На кадрах с места инцидента можно увидеть, как огромный фонтан воды бьёт прямо из земли и поднимается на приличную высоту. О пострадавших не сообщается.

Как сообщает "Фонтанка", Выборгский район попал в число тех, где 26 мая ГУП "ТЭК" проводит гидравлические испытания. Однако от фонтана предприятие открестилось: там заверили, что их сетей в том месте нет.

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Буквально неделю назад в Санкт-Петербурге также образовался гейзер высотой с многоэтажный дом — горячая вода начала бить из-под земли. Случилось это на Ленинском проспекте возле "Максидома".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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