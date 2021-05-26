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"Нафтогаз" нанял экс-сотрудника Госдепа ради борьбы с "Северным потоком – 2"

Новый управленец будет отвечать за сотрудничество в этом вопросе с международными организациями.

26 мая, 21:07
<p>Фото © ТАСС / Анна Марченко</p>

Фото © ТАСС / Анна Марченко

Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" обновила управленческую команду. Новые сотрудники будут заниматься противодействием газотранспортному российско-германскому проекту "Северный поток – 2", и среди новых кадров — бывший сотрудник Госдепа США Мирон Василик.

"Мы укрепляем управленческую команду GR-функций и противодействия "Северному потоку – 2", — говорится в сообщении компании на их официальной странице в Facebook.

Василик будет занимать должность советника главы правления "Нафтогаза" и займётся расширением сотрудничества компании с международными организациями. А за взаимодействие с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами будет отвечать Роман Супрун.

"Ожидается, что командное взаимодействие Мирона Василика, Романа Супруна и других ответственных сотрудников группы "Нафтогаз" обеспечит эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток 2", — говорят в компании.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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