"Нафтогаз" нанял экс-сотрудника Госдепа ради борьбы с "Северным потоком – 2"
Новый управленец будет отвечать за сотрудничество в этом вопросе с международными организациями.
Фото © ТАСС / Анна Марченко
Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" обновила управленческую команду. Новые сотрудники будут заниматься противодействием газотранспортному российско-германскому проекту "Северный поток – 2", и среди новых кадров — бывший сотрудник Госдепа США Мирон Василик.
"Мы укрепляем управленческую команду GR-функций и противодействия "Северному потоку – 2", — говорится в сообщении компании на их официальной странице в Facebook.
Василик будет занимать должность советника главы правления "Нафтогаза" и займётся расширением сотрудничества компании с международными организациями. А за взаимодействие с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами будет отвечать Роман Супрун.
"Ожидается, что командное взаимодействие Мирона Василика, Романа Супруна и других ответственных сотрудников группы "Нафтогаз" обеспечит эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток – 2", — говорят в компании.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден заявил о контрпродуктивности санкций против "Северного потока – 2". Газопровод уже почти достроен, отметил американский лидер.
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