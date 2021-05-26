"Нафтогаз" нанял экс-сотрудника Госдепа ради борьбы с "Северным потоком – 2"

Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" обновила управленческую команду. Новые сотрудники будут заниматься противодействием газотранспортному российско-германскому проекту "Северный поток – 2", и среди новых кадров — бывший сотрудник Госдепа США Мирон Василик.

"Мы укрепляем управленческую команду GR-функций и противодействия "Северному потоку – 2", — говорится в сообщении компании на их официальной странице в Facebook.

Василик будет занимать должность советника главы правления "Нафтогаза" и займётся расширением сотрудничества компании с международными организациями. А за взаимодействие с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами будет отвечать Роман Супрун.