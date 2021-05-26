Под Петербургом мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке из-за разбросанного мусора. Видео © Соцсети

11-летний мальчик, которого 41-летний мужчина избил на детской площадке в посёлке Сиверском в Ленинградской области, попал под горячую руку, заступившись за сверстника. Тот разбрасывал "мусор" — игрушечные купюры, и это очень не понравилось одной из местных жительниц.

Как рассказал Лайфу отец "сорившего" ребёнка, женщина позвала мужа. Ему не понравилась реакция мальчика на поучения, и он ответил агрессивно: повалил 11-летнего на землю, стал душить и избивать. После этого пострадавший подросток со слезами от боли и обиды спрятался в подвале.