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Мальчик заступился за сверстника: Лайф узнал новые подробности об избиении ребёнка 41-летним мужчиной

Его товарищ разбрасывал на детской площадке нарисованные деньги, и это очень разозлило супружескую пару.

26 мая, 21:44

Под Петербургом мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке из-за разбросанного мусора. Видео © Соцсети

11-летний мальчик, которого 41-летний мужчина избил на детской площадке в посёлке Сиверском в Ленинградской области, попал под горячую руку, заступившись за сверстника. Тот разбрасывал "мусор" — игрушечные купюры, и это очень не понравилось одной из местных жительниц.

Как рассказал Лайфу отец "сорившего" ребёнка, женщина позвала мужа. Ему не понравилась реакция мальчика на поучения, и он ответил агрессивно: повалил 11-летнего на землю, стал душить и избивать. После этого пострадавший подросток со слезами от боли и обиды спрятался в подвале.

"Удар в живот, и понеслись побои": Петербурженка рассказала, как бизнесмен избил её сына на детской площадке

"Удар в живот, и понеслись побои": Петербурженка рассказала, как бизнесмен избил её сына на детской площадке

Напомним, 41-летний после этого попал в полицию, а школьнику вызвали скорую помощь, медики осмотрели его ушибы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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