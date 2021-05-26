Сенатор пояснил, почему пуск "Северного потока – 2" станет большим ударом для Польши
Член Совфеда также упрекнул Варшаву в борьбе с "российской угрозой" ради своих экономических интересов.
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Власти Польши оказались разочарованы отказом США препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Для Польши это большой удар — завершение строительства проекта "Северный поток – 2", на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".
Он полагает, что Польша осознаёт последствия скорого сокращения транзита газа через Украину, — станет падать и перекачка через Польшу, топливо пойдёт по "Северному потоку – 2". Джабаров также указал на другой аспект нынешней ситуации — Варшава "пихает нам свою санкционную продукцию через третьи страны".
"Как только им это выгодно, они забывают всё. Как только выгода пропадает, они становятся "принципиальными борцами с российской угрозой", — отметил сенатор.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
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