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Сенатор пояснил, почему пуск "Северного потока – 2" станет большим ударом для Польши

Член Совфеда также упрекнул Варшаву в борьбе с "российской угрозой" ради своих экономических интересов.

26 мая, 22:48
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/pioneering-spirit-installing-the-pipeline-in-swedish-waters-714/?page=4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2.com</a></p>

Фото © nord-stream2.com

Власти Польши оказались разочарованы отказом США препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Для Польши это большой удар завершение строительства проекта "Северный поток – 2", на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".

Он полагает, что Польша осознаёт последствия скорого сокращения транзита газа через Украину, — станет падать и перекачка через Польшу, топливо пойдёт по "Северному потоку – 2". Джабаров также указал на другой аспект нынешней ситуации — Варшава "пихает нам свою санкционную продукцию через третьи страны".

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"Как только им это выгодно, они забывают всё. Как только выгода пропадает, они становятся "принципиальными борцами с российской угрозой", — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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