Сенатор пояснил, почему пуск "Северного потока – 2" станет большим ударом для Польши

Власти Польши оказались разочарованы отказом США препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Для Польши это большой удар — завершение строительства проекта "Северный поток – 2", на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".

Он полагает, что Польша осознаёт последствия скорого сокращения транзита газа через Украину, — станет падать и перекачка через Польшу, топливо пойдёт по "Северному потоку – 2". Джабаров также указал на другой аспект нынешней ситуации — Варшава "пихает нам свою санкционную продукцию через третьи страны".