Новый препарат для лечения COVID-19 одобрили в США
Разрешение на Sotrovimab (VIR-7831) выдано в экстренном порядке, использовать его можно с несколькими ограничениями.
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В США фармацевтический регулятор одобрил новый препарат для лечения коронавирусной инфекции — от британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и её американского партнера Vir Biotechnology. Медикамент получил название Sotrovimab (VIR-7831).
В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) отметили, что выданное разрешение на использование экстренное. Препарат можно использовать в случаях, когда заболевание протекает в легкой и средней форме. Есть и возрастные ограничения, это взрослые пациенты и подростки в возрасте от 12 лет и весом от 40 килограммов.
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