Новый препарат для лечения COVID-19 одобрили в США

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) отметили, что выданное разрешение на использование экстренное. Препарат можно использовать в случаях, когда заболевание протекает в легкой и средней форме. Есть и возрастные ограничения, это взрослые пациенты и подростки в возрасте от 12 лет и весом от 40 килограммов.