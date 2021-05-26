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Новый препарат для лечения COVID-19 одобрили в США

Разрешение на Sotrovimab (VIR-7831) выдано в экстренном порядке, использовать его можно с несколькими ограничениями.

26 мая, 22:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США фармацевтический регулятор одобрил новый препарат для лечения коронавирусной инфекции — от британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и её американского партнера Vir Biotechnology. Медикамент получил название Sotrovimab (VIR-7831).

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) отметили, что выданное разрешение на использование экстренное. Препарат можно использовать в случаях, когда заболевание протекает в легкой и средней форме. Есть и возрастные ограничения, это взрослые пациенты и подростки в возрасте от 12 лет и весом от 40 килограммов.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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