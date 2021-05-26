В субботу центральную часть России ожидает похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. К понедельнику в Москве температура воздуха опустится до 15–16 градусов днём, а ночью — до 3–7 градусов. С пятницы изменится и характер погоды: будет облачно с прояснениями и небольшими дождями.

"Конец мая, самые последние дни будут прохладными: температура ниже нормы будет на 3–4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень тёплым. Это связано с тем, что начиная с субботы в центр Европейской России будут перемещаться холодные воздушные массы прямо с севера", — сообщил ТАСС метеоролог.

А в начале следующей недели похолодание переместится на юг России. Уже 31-го числа там температура будет ниже нормы на один-два градуса. Это касается Ростовской области, Краснодарского края, Черноморского побережья и Крыма. Такого же следует ожидать и Поволжью. В Казани, Перми, Нижнем Новгороде температура будет на четыре градуса ниже нормы.