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В Геленджике камера сняла, как девушку протаранили электросамокатом

Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на асфальт, она сильно ударилась головой.

26 мая, 23:28

Электросамокат протаранил велосипедистку на набережной в Геленджике. Видео © LIFE

Несчастный случай произошёл на набережной в Геленджике. Водитель электросамоката протаранил на скорости велосипедистку, девушка при жёстком падении сильно ударилась головой. Очевидцам пришлось вызывать скорую помощь.

Экстренно прибывшие медики осмотрели пострадавшую. По данным Лайфа, она по какой-то причине заявила, что претензий к самокатчику не имеет. Сейчас по данному факту ведётся проверка.

Власти города уже решили максимально ограничить катание на электросамокатах по набережной. Это не первый случай, когда житель или гость курортного города получает серьёзные травмы.

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Отметим, что пару недель назад в Петербурге кикшеринговым компаниям ограничили скорость движения в центральных районах города до 15 км/ч. Спустя всего два дня в аварии с электросамокатом серьёзно пострадал солист Мариинского театра Давид Залеев, который до сих пор находится в медикаментозной коме. Также ограничивать электросамокаты по скорости начали и в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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