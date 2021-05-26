В Геленджике камера сняла, как девушку протаранили электросамокатом

Электросамокат протаранил велосипедистку на набережной в Геленджике. Видео © LIFE

Несчастный случай произошёл на набережной в Геленджике. Водитель электросамоката протаранил на скорости велосипедистку, девушка при жёстком падении сильно ударилась головой. Очевидцам пришлось вызывать скорую помощь.

Экстренно прибывшие медики осмотрели пострадавшую. По данным Лайфа, она по какой-то причине заявила, что претензий к самокатчику не имеет. Сейчас по данному факту ведётся проверка.