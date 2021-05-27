Во Владивостоке Дума приняла отставку мэра

Во Владивостоке городская дума на очередном заседании утвердила досрочное прекращение полномочий главы города Олега Гуменюка. Основанием для этого стало его собственное желание.

На заседании присутствовало 29 депутатов, решение удовлетворить заявление мэра было единогласным. Этот документ поступил в думу ещё 19 мая.