Во Владивостоке Дума приняла отставку мэра
Олег Гуменюк решил покинуть свой пост после критики от вице-премьера Юрия Трутнева.
Олег Гуменюк. Фото © vlc.ru
Во Владивостоке городская дума на очередном заседании утвердила досрочное прекращение полномочий главы города Олега Гуменюка. Основанием для этого стало его собственное желание.
На заседании присутствовало 29 депутатов, решение удовлетворить заявление мэра было единогласным. Этот документ поступил в думу ещё 19 мая.
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.
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