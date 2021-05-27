Счётная палата увидела низкие темпы приватизации
В 2017–2019 годах было передано в частные руки лишь порядка четверти от запланированных активов.
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За последние десять лет минимальные темпы приватизации наблюдались в 2017–2019 годах. Об этом по итогам соответствующей проверки сообщили в Счётной палате. За этот период в федеральный бюджет от приватизации поступило лишь 82,3% запланированных средств, что составляет 40,8 миллиарда рублей. При этом за пару лет поступления снизились на три миллиарда: с 15,1 млрд рублей в 2017 году до 12,1 млрд в 2019 году.
В Счётной палате говорят, что это происходит из-за отсутствия крупных продаж, а также роста доли продаж федерального имущества на "вторичных" торгах.
"Фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной правительством цели повышения темпов экономического развития за счёт сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году", — полагает аудитор Андрей Батуркин.
Ранее правительство утвердило план приватизации до 2022 года. Согласно прогнозам, ежегодные поступления в бюджет от реализации активов крупнейших компаний составят около 3,6 миллиарда рублей.
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