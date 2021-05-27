Счётная палата увидела низкие темпы приватизации

За последние десять лет минимальные темпы приватизации наблюдались в 2017–2019 годах. Об этом по итогам соответствующей проверки сообщили в Счётной палате. За этот период в федеральный бюджет от приватизации поступило лишь 82,3% запланированных средств, что составляет 40,8 миллиарда рублей. При этом за пару лет поступления снизились на три миллиарда: с 15,1 млрд рублей в 2017 году до 12,1 млрд в 2019 году.