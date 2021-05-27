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"Нет спасения": Папа римский жёстко пошутил над Бразилией

С просьбой о молитвах к понтифику обратились двое священнослужителей. Он объяснил, что ему мешает.

27 мая, 01:00

Папа римский пошутил в ответ на просьбу молиться за Бразилию. Видео © Instagram / blogelhombre

Папа римский Франциск развеселил двух священнослужителей из Бразилии. Они обратились к нему с просьбой молиться за республику, на что понтифик пошутил. Видеозапись с этим моментом стала вирусной в социальных сетях.

"Вам нет спасения. Слишком много кашасы и мало молитв", — сказал с улыбкой в ответ на просьбу Франциск.

Кашаса — это национальный крепкий алкогольный напиток. Гости из Бразилии оценили шутку главы Римско-католической церкви, который, по их словам, после заверил их, что республика постоянно присутствует в его молитвах. Однако эта часть разговора с понтификом осталась за кадром.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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