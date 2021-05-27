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Брэд Питт поставил точку в пятилетних разбирательствах с Джоли

А вот актриса с этим не согласна: она намерена опротестовать решение суда, касающееся их общих детей.

27 мая, 01:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGIZf8ch25h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bradpittofflcial</a></p>

Фото © Instagram / bradpittofflcial

Голливудскому актёру Брэду Питту предоставлена совместная с Анджелиной Джоли опека над детьми, которой он добивался пять лет, протестуя против лишения его родительских прав.

Как пишет Page Six, решение было принято судом после нескольких месяцев заслушивания свидетельских показаний. В процессе принимали участие специалисты службы по уходу за детьми, которые проводили опросы детей звёздной пары и других лиц из окружения актёров.

"В соглашениях об опеке произошли существенные изменения, основанные на чрезвычайно детальном решении судьи. Брэд просто хотел больше времени [проводить] со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала всё возможное, чтобы предотвратить это", — цитирует издание источник, знакомый с делом.

Сейчас Анджелина Джоли пытается дисквалифицировать судью, вынесшего решение по предоставлению совместной опеки после разбирательства. Если актриса и её адвокаты добьются в этом вопросе успеха, то решение может быть аннулировано.

Адвокаты Брэда Питта назвали Анджелину Джоли лгуньей

Адвокаты Брэда Питта назвали Анджелину Джоли лгуньей

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после девяти лет совместной жизни. Актриса рассказала о причинах развода со знаменитым мужем. По словам Джоли, она сделала это ради благополучия детей. Питт якобы был жесток с одним из сыновей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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