Брэд Питт поставил точку в пятилетних разбирательствах с Джоли

Голливудскому актёру Брэду Питту предоставлена совместная с Анджелиной Джоли опека над детьми, которой он добивался пять лет, протестуя против лишения его родительских прав.

Как пишет Page Six, решение было принято судом после нескольких месяцев заслушивания свидетельских показаний. В процессе принимали участие специалисты службы по уходу за детьми, которые проводили опросы детей звёздной пары и других лиц из окружения актёров.

"В соглашениях об опеке произошли существенные изменения, основанные на чрезвычайно детальном решении судьи. Брэд просто хотел больше времени [проводить] со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала всё возможное, чтобы предотвратить это", — цитирует издание источник, знакомый с делом.

Сейчас Анджелина Джоли пытается дисквалифицировать судью, вынесшего решение по предоставлению совместной опеки после разбирательства. Если актриса и её адвокаты добьются в этом вопросе успеха, то решение может быть аннулировано.