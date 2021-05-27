В ФСБ рассказали, как выдворяли британский корабль из российских вод

Погранслужба ФСБ, а также ВМФ и ВКС осенью прошлого года, как стало известно, провели операцию по выдворению из российских территориальных вод британского эсминца D35 Dragon. Об этом инциденте впервые рассказал первый замдиректора ФСБ РФ, руководитель Пограничной службы РФ Владимир Кулишов.

По его словам, случилось это 13 октября 2020 года в районе мыса Херсонес в Чёрном море. Эсминец воспользовался правом мирного прохода.

"На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приёме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — рассказал Кулишов РИА "Новости".

Он заверил, что пограничники внимательно отслеживают недружественные действия стран Запада у российских рубежей. Западные государства пытаются демонстрировать военную силу для сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе".