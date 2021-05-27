Российское судно "Амур", которое столкнулось в Охотском море с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбецу. В Генеральном консульстве РФ в г. Саппоро заверили, что арест на траулер не наложен.

"Мы подтвердили, что само судно "Амур" в настоящее время не удерживается в порту Момбецу", — заявили ТАСС в консульстве.

Там добавили, что капитан "Амура" участвует в разбирательствах по поводу кораблекрушения японской шхуны "Хокко-мару 8", но добровольно, он не арестован.