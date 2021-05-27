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"Амур" не арестован: В Японии рассказали о разбирательствах по поводу кораблекрушения

По словам российских дипломатов, капитан российского судна не арестован, он спит на борту.

27 мая, 01:59
<p>Кадр из видео © NHK</p>

Кадр из видео © NHK

Российское судно "Амур", которое столкнулось в Охотском море с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбецу. В Генеральном консульстве РФ в г. Саппоро заверили, что арест на траулер не наложен.

"Мы подтвердили, что само судно "Амур" в настоящее время не удерживается в порту Момбецу", — заявили ТАСС в консульстве.

Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

Там добавили, что капитан "Амура" участвует в разбирательствах по поводу кораблекрушения японской шхуны "Хокко-мару 8", но добровольно, он не арестован.

"Ночует при этом он на судне. Его статус на данный момент не определён, уведомлений об аресте с японской стороны не поступало", — добавил собеседник агентства.

Напомним, трагедия произошла около 6:00 26 мая по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибли три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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