В Крыму пиротехники уничтожили восемь тонн боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Специалисты транспортировали найденные взрывоопасные предметы к месту уничтожения, после чего поместили глубоко в грунт и подорвали.
В Крыму пиротехники уничтожили 37 бомб времён Великой Отечественной войны. Видео © МЧС России
Пиротехники МЧС России уничтожили 37 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в районе Керченской крепости группой Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Данная операция является одним из мероприятий по разминированию крепости, которые проводятся с 2016 года.
Отмечается, что специалисты погрузили боеприпасы на борт транспорта, перевезли их к месту уничтожения, где поместили глубоко в грунт и подорвали. Все работы выполнены с соблюдением необходимых мер безопасности, ущерба окружающей среде, инфраструктуре и населению после ликвидации боеприпасов не нанесено.
Из уничтоженных предметов самым крупным по тоннажу был ФАБ-1000 — фугасная авиационная бомба весом 1000 килограммов. Таких боеприпасов было два, вместе с ними ликвидировали 12 единиц ФАБ-500, одну ФАБ-100, две ФАБ-50 две АО-2,5, а также 18 зажигательных авиабомб ЗАБ-2,5. Суммарный вес арсенала составил более восьми тонн, а масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 4400 килограммов.
Ранее Лайф рассказывал, что массовое захоронение жертв нацистов нашли в Новгородской области. Эксгумированы останки более 190 человек, в том числе женщин и детей, которые были уничтожены нацистскими карателями в годы Великой Отечественной войны.
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