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Опубликовано 27 мая 2021, 11:25

"Все стремятся задеть Россию, будто это какой-то спорт!": Политолог ответил на "безосновательное" заявление президента Польши о "ненормальной" России

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По словам Андрея Кошкина, поляки всегда будут занимать самую жёсткую позицию по отношению к России, поскольку таким образом Варшава выслуживается перед Вашингтоном.

Безосновательные заявления президента Польши Анджея Дуды о "ненормальности" России вызывают негативную реакцию даже у европейских государств, не говоря уже об РФ. Об этом Лайфу заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что полностью разделяет мнение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая ранее назвала аморальными слова польского лидера.

"Все стремятся задеть Россию и выступить с обвинениями, будто это какой-то спорт! Безосновательно обвиняя Россию, потому что хотели, чтобы фокус внимания Североатлантического альянса был сдвинут на восточный фланг и центром стала бы Польша", — рассказал Кошкин в беседе с Лайфом.

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Политолог отметил, что поляки всегда будут занимать самую жёсткую позицию по отношению к России. По мнению Кошкина, таким образом Варшава выслуживается перед Вашингтоном, чтобы США сотрудничали с ней как с молодой, перспективной, при этом весьма агрессивной страной.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию назвал Россию ненормальной страной, нарушающей международное право и требующей постоянных дипломатических усилий. Отметим, что это не первое подобное заявление президента Польши в адрес РФ, в начале мая политик назвал Россию "врагом свободы". С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики.

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Наталья Суворова
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