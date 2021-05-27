"Все стремятся задеть Россию, будто это какой-то спорт!": Политолог ответил на "безосновательное" заявление президента Польши о "ненормальной" России

По словам Андрея Кошкина, поляки всегда будут занимать самую жёсткую позицию по отношению к России, поскольку таким образом Варшава выслуживается перед Вашингтоном.

Безосновательные заявления президента Польши Анджея Дуды о "ненормальности" России вызывают негативную реакцию даже у европейских государств, не говоря уже об РФ. Об этом Лайфу заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что полностью разделяет мнение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая ранее назвала аморальными слова польского лидера.

"Все стремятся задеть Россию и выступить с обвинениями, будто это какой-то спорт! Безосновательно обвиняя Россию, потому что хотели, чтобы фокус внимания Североатлантического альянса был сдвинут на восточный фланг и центром стала бы Польша", — рассказал Кошкин в беседе с Лайфом.

Политолог отметил, что поляки всегда будут занимать самую жёсткую позицию по отношению к России. По мнению Кошкина, таким образом Варшава выслуживается перед Вашингтоном, чтобы США сотрудничали с ней как с молодой, перспективной, при этом весьма агрессивной страной.