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Глава Центробанка спрогнозировала, когда ВВП вернётся на докоронавирусный уровень

Ранее аналитики Всемирного банка заявили, что валовой внутренний продукт России увеличится до 3,2%.

27 мая, 08:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский валовой внутренний продукт (ВВП) может вернуться к допандемическому уровню уже к середине 2021 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года, российский ВВП вернётся на допандемические уровни", — отметила председатель ЦБ, выступая в Госдуме.

Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и ВВП в России на 2021 год

Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и ВВП в России на 2021 год

Накануне Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в марте же прогнозировался рост до 2,9%. Оживлению российской экономики поспособствуют восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в текущем году.

Напомним, в январе Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2021 году до трёх процентов. В октябре рост экономики РФ прогнозировался на 2,8% на фоне ситуации с коронавирусом. В организации отметили, что восстановление экономики РФ зависит от эффективности вакцин от ковида и риска новых санкций. Также эксперты полагают, что ВВП начнёт расти быстрее, если в стране не будет третьей волны коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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