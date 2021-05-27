Глава Центробанка спрогнозировала, когда ВВП вернётся на докоронавирусный уровень

Российский валовой внутренний продукт (ВВП) может вернуться к допандемическому уровню уже к середине 2021 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года, российский ВВП вернётся на допандемические уровни", — отметила председатель ЦБ, выступая в Госдуме.

Накануне Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в марте же прогнозировался рост до 2,9%. Оживлению российской экономики поспособствуют восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в текущем году.