Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу о смерти младенца.

"Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение", — сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Напомним, что Елене Белой вменялось обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела в 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает СК, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.