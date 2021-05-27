Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Дело "врачей-убийц": Суд отменил оправдательный приговор по делу о смерти младенца в Калининграде

На скамье подсудимых — и.о. главного врача роддома №  4 и реаниматолог-анестезиолог. По версии следствия, они ввели смертельную дозу препарата глубоко недоношенному новорождённому, чтобы не портить статистику.

27 мая, 07:56

Фото © Pixabay

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу о смерти младенца.

Бастрыкин заявил, что в деле калининградских врачей найдены доказательства о совершённом убийстве

Бастрыкин заявил, что в деле калининградских врачей найдены доказательства о совершённом убийстве

"Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение", — сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Напомним, что Елене Белой вменялось обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела в 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает СК, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.

Актриса поделилась душераздирающим фото, где убаюкивает сына-младенца, умершего при родах

Актриса поделилась душераздирающим фото, где убаюкивает сына-младенца, умершего при родах

Несмотря на то что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что в деле калининградских врачей найдены доказательства о совершённом убийстве, присяжные в декабре 2020 года вынесли оправдательный приговор. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. Сушкевич после завершения судебных разбирательств вернулась на работу в перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам

22 мая, 10:38

Обновление и связь с обществом: "Единая Россия" делает ставку на врачей и учителей

вчера в 18:00

Минтруд заявил о готовности рассмотреть возможность четырёхдневной рабочей недели

сегодня в 04:43

Instagram устроил распродажи

сегодня в 08:35

В Крыму пиротехники уничтожили восемь тонн боеприпасов времён Великой Отечественной войны

сегодня в 08:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1