Момент "взлёта" автобуса на фонарный столб в Петербурге попал на видео. Видео © LIFE

Момент ДТП с автобусом, который налетел на фонарный столб и встал на дыбы в Санкт-Петербурге, попал на видео.

На кадрах видно, что транспорт проезжает перекрёсток и приближается к остановке. В определённый момент автобус заезжает на тротуар и сбивает человека, а после налетает на столб. При этом пострадавший пролетает на несколько метров вперёд. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, предварительно, водитель не справился с управлением.

Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. В результате ДТП пострадали также кондуктор, трое пассажиров и сам водитель. Предварительно, из пяти пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии, а двое — в состоянии средней тяжести. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб.