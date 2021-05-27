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Момент "взлёта" автобуса на фонарный столб в Петербурге попал на видео

Как видно на кадрах, водитель не справился с управлением и въехал на тротуар, при этом сбив пешехода.

27 мая, 07:56

Скриншот видео © LIFE

Момент "взлёта" автобуса на фонарный столб в Петербурге попал на видео. Видео © LIFE

Момент ДТП с автобусом, который налетел на фонарный столб и встал на дыбы в Санкт-Петербурге, попал на видео.

На кадрах видно, что транспорт проезжает перекрёсток и приближается к остановке. В определённый момент автобус заезжает на тротуар и сбивает человека, а после налетает на столб. При этом пострадавший пролетает на несколько метров вперёд. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, предварительно, водитель не справился с управлением.

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Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. В результате ДТП пострадали также кондуктор, трое пассажиров и сам водитель. Предварительно, из пяти пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии, а двое — в состоянии средней тяжести. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб.

Ранее Лайф рассказывал, что автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на Алтае. По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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