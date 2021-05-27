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Россияне раскрыли, за какую зарплату отказались бы от отпуска

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса "Работа.ру".

27 мая, 07:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аналитики выяснили, какой размер заработной платы смог бы заставить россиян отказаться от отпусков. Для этого сервис по поиску работы "Работа.ру" провёл социологический опрос, результаты которого приводит телеканал RT.

Согласно данным исследования, в среднем в России сотрудники готовы отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату в размере 413,6 тысячи рублей.

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В то же время москвичи согласились не уходить в отпуск за 405,1 тысячи рублей в месяц, а петербуржцы — за 418,3 тысячи рублей.

Как уточняется, в опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса "Работа.ру" со всех регионов России.

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А проведённый ранее опрос показал, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей. По мнению профессора Александра Сафонова, те, кто согласен пахать как вол, в конечном итоге выгорят в профессиональном плане.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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