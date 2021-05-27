Россияне раскрыли, за какую зарплату отказались бы от отпуска

Аналитики выяснили, какой размер заработной платы смог бы заставить россиян отказаться от отпусков. Для этого сервис по поиску работы "Работа.ру" провёл социологический опрос, результаты которого приводит телеканал RT.

Согласно данным исследования, в среднем в России сотрудники готовы отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату в размере 413,6 тысячи рублей.

В то же время москвичи согласились не уходить в отпуск за 405,1 тысячи рублей в месяц, а петербуржцы — за 418,3 тысячи рублей.

Как уточняется, в опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса "Работа.ру" со всех регионов России.