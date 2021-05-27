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Минтруд заявил о готовности рассмотреть возможность четырёхдневной рабочей недели

Такая идея обсуждается в России с подачи экс-президента Дмитрия Медведева. По его мнению, однажды страна к такому графику придёт.

27 мая, 04:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Все инициативы, которые поступают в Минтруд, рассматриваются. Так будет и с предложением о переходе с пятидневной на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Котяков уточнил, что его слова о готовности рассмотреть инициативу не стоит расценивать как утверждение о том, что с этим предложением согласны в Минтруде.

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Матвиенко назвала неактуальной идею о четырёхдневной рабочей неделе

Ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Медведев и ранее заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной самой по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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