Минтруд заявил о готовности рассмотреть возможность четырёхдневной рабочей недели

Все инициативы, которые поступают в Минтруд, рассматриваются. Так будет и с предложением о переходе с пятидневной на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Котяков уточнил, что его слова о готовности рассмотреть инициативу не стоит расценивать как утверждение о том, что с этим предложением согласны в Минтруде.