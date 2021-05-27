Учёный рассказал, угрожает ли россиянам индийский "жёлтый грибок"

Так называемый жёлтый грибок, обнаруженный в Индии у пациента, переболевшего CoViD-19, не угрожает России. Подобные болезни характеры для стран, где жаркий климат и антисанитария. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Думаю, что для нас это не опасно из-за климатических и санитарных условий. В Индии высокая влажность при высокой температуре воздуха, санитарное состояние многих индийских водоёмов и лечебных учреждений также оставляет желать лучшего. У нас нет такой влажности", — сказал Чепурнов РБК.

Он уточнил, что причина поражения таким грибком человека — ослабленный после CoViD-19 организм. Коронавирус повреждает все системы организма: кровеносную, иммунную, нервную.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала ещё одну предпосылку для поражения организма той или иной грибковой болезнью. Кроме болезни причиной может стать недоедание, белковое голодание. "Чтобы прекратить такого рода страхи", она призвала вакцинироваться, беречь себя, так как грибок — "последствие резкого шокового давления на и так сниженный иммунитет".