Названы признаки рака, которые можно заметить во время еды

Признаком онкологического заболевания может быть быстрое прогрессирование нарушения глотания. Как отмечает врач и телеведущий Александр Мясников, со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

"Если не проходит твёрдая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", — пояснил Мясников в эфире канала "Россия-1".

При появлении дисфагии (трудностей при глотании) пациенту следует обратиться к врачу. Это нарушение также может быть симптомом психосоматического расстройства.

Мясников причислил к главным факторам риска развития рака пищевода курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.