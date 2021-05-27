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Названы признаки рака, которые можно заметить во время еды

Нередко этот симптом путают с психосоматическим расстройством, а не с проявлением онкологического заболевания.

27 мая, 04:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Признаком онкологического заболевания может быть быстрое прогрессирование нарушения глотания. Как отмечает врач и телеведущий Александр Мясников, со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

"Если не проходит твёрдая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", — пояснил Мясников в эфире канала "Россия-1".

При появлении дисфагии (трудностей при глотании) пациенту следует обратиться к врачу. Это нарушение также может быть симптомом психосоматического расстройства.

Мясников причислил к главным факторам риска развития рака пищевода курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

Медики рассказали о предвещающем рак симптоме, который кажется безобидным

Медики рассказали о предвещающем рак симптоме, который кажется безобидным

Ранее онколог перечислил три привычки, снижающие риск развития рака кишечника. А также посоветовал, от каких продуктов стоит отказаться для профилактики развития болезни.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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