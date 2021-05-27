Китай ответил на обвинения в создании CoViD-19 и напомнил о "горьком уроке" прошлого

Посольство Китая в Вашингтоне ответило на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что не исключает версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Пекин назвал такие заявления манипуляциями и "играми с обвинениями, ведущими к человеческим трагедиям".

"Урок прошлого года всё ещё жив в нашей памяти. Пока пандемия всё ещё наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методике. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?" — говорится в документе.

В заявлении дипмиссии сказано, что поиск происхождения вируса рискует превратиться в бурю вируса политического. Пока международное сообщество борется с пандемией, "некоторые люди" применяют "одни и те же уловки". В сообщении говорится, что "не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса". Пекин воспринял это как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение заговорщицкой теории о "лабораторной утечке".

