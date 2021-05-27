Периодическое возникновение кризисов неминуемо. Чтобы от них уберечься, необходимо обеспечить себе минимальную долю потенциально слабых активов в совокупном портфеле, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Во время кризиса рынки финансирования имеют свойство закрываться, поэтому лучше избегать покупки ценных бумаг компаний, которые имеют значительную долговую нагрузку, большую долю короткого долга, говорит специалист. Также лучше других турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от неё. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации, ЖКХ.

"В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис", — советует финансист.

По словам Русецкого, защитную функцию могут взять на себя российские облигации. Также эксперт напоминает, что акции в силу своей повышенной волатильности могут сильно пострадать в кризис. О времени его наступления можно говорить вполне определённо — это начало цикла повышения ставок в США и Европе. В настоящий момент ориентир со стороны регуляторов и рыночный консенсус сходятся на том, что это произойдёт не ранее 2023 года.