Минэнерго оценило вероятность дефицита бензина в России

Министерство энергетики России исключает возможность дефицита топлива в стране, в ведомстве считают некритичным нынешний рост цены бензина и дизеля в оптовой продаже и на бирже. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает ТАСС, там отметили, что рост оптовых цен "во многом был сдержан" демпферным механизмом. Это позволило сохранить выгодность поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, что "исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции".

Отмечается, что рост стоимости бензина АИ-92 был зарегистрирован на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 20 мая, АИ-95 — с 11 мая. Профильные ведомства приняли "все необходимые регуляторные меры". Сейчас на внутренний топливный рынок влияют мировые факторы — подорожание нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке, сказывается и рост спроса на топливо перед сезоном отпусков.