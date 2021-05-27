Минэнерго оценило вероятность дефицита бензина в России
В ведомстве отмечают, что сейчас на стоимость топлива влияют как внешние, так и внутренние факторы, в том числе приближение сезона отпусков.
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Министерство энергетики России исключает возможность дефицита топлива в стране, в ведомстве считают некритичным нынешний рост цены бензина и дизеля в оптовой продаже и на бирже. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает ТАСС, там отметили, что рост оптовых цен "во многом был сдержан" демпферным механизмом. Это позволило сохранить выгодность поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, что "исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции".
Отмечается, что рост стоимости бензина АИ-92 был зарегистрирован на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 20 мая, АИ-95 — с 11 мая. Профильные ведомства приняли "все необходимые регуляторные меры". Сейчас на внутренний топливный рынок влияют мировые факторы — подорожание нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке, сказывается и рост спроса на топливо перед сезоном отпусков.
Ранее Российский топливный союз предупреждал о возможном повышении цен на топливо, и как раз из-за сезона отпусков. В Минэнерго тогда сразу ответили на такие опасения.
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