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Чем нельзя хвастаться в соцсетях: Советы дал эксперт по безопасности

Случайно можно раскрыть данные, благодаря которым мошенники получат доступ к критически важной информации.

27 мая, 02:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые публикации в социальных сетях могут стать поводом для интереса к вам злоумышленников. Что не нужно выносить в публичное пространство, рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

В беседе с радио Sputnik он назвал в качестве примера фотографии авиабилетов. Указанные на них сведения содержат персональные данные, которые могут открыть доступ для злоумышленников к другой информации.

"С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету", сказал Сергей Никитин.

Также, по его мнению, не стоит публиковать фотографии билетов на концерты, поскольку сейчас они представляют собой QR-код, которым может воспользоваться любой, посмотревший запись. Внимательно стоит относиться и к публикациям с геометками: они позволят потенциальным злоумышленникам легче спланировать ограбление или кражу вашего имущества.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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