Чем нельзя хвастаться в соцсетях: Советы дал эксперт по безопасности
Случайно можно раскрыть данные, благодаря которым мошенники получат доступ к критически важной информации.
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Некоторые публикации в социальных сетях могут стать поводом для интереса к вам злоумышленников. Что не нужно выносить в публичное пространство, рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
В беседе с радио Sputnik он назвал в качестве примера фотографии авиабилетов. Указанные на них сведения содержат персональные данные, которые могут открыть доступ для злоумышленников к другой информации.
"С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету", — сказал Сергей Никитин.
Также, по его мнению, не стоит публиковать фотографии билетов на концерты, поскольку сейчас они представляют собой QR-код, которым может воспользоваться любой, посмотревший запись. Внимательно стоит относиться и к публикациям с геометками: они позволят потенциальным злоумышленникам легче спланировать ограбление или кражу вашего имущества.
Ранее юрист объяснил россиянам, как не стать жертвой брокеров-мошенников. Так, звонок с неизвестного номера от представителя некой финансовой организации должен сразу насторожить получателя.
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