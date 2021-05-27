Чем нельзя хвастаться в соцсетях: Советы дал эксперт по безопасности

Некоторые публикации в социальных сетях могут стать поводом для интереса к вам злоумышленников. Что не нужно выносить в публичное пространство, рассказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

В беседе с радио Sputnik он назвал в качестве примера фотографии авиабилетов. Указанные на них сведения содержат персональные данные, которые могут открыть доступ для злоумышленников к другой информации.

"С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету", — сказал Сергей Никитин.

Также, по его мнению, не стоит публиковать фотографии билетов на концерты, поскольку сейчас они представляют собой QR-код, которым может воспользоваться любой, посмотревший запись. Внимательно стоит относиться и к публикациям с геометками: они позволят потенциальным злоумышленникам легче спланировать ограбление или кражу вашего имущества.