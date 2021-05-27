Рекордно тёплый год предсказали в ООН
Учёные подчёркивают, что это не просто статистика. Жара вызовет таяние ледников, повышение уровня моря.
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В ближайшие пять лет прогнозируется рекордно тёплый год в истории наблюдений. Согласно исследованию метеорологов ООН, его средняя температура "с 90-процентной вероятностью" превысит показатели 2016 года, который сейчас является самым жарким.
Авторы исследования считают, что средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в самый жаркий год превысит 1,5 градуса. Кроме того, эксперты прогнозируют более влажную погоду в высокоширотных районах, а также повышенную активность циклонов в Атлантике.
"Это не просто статистика. Рост температуры означает таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества волн тепла и других экстремальных погодных явлений", — пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
Ранее учёные зафиксировали увеличение скорости потепления в России. Изменения климата могут обернуться ростом числа опасных природных явлений, разрушением многолетней мерзлоты.
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