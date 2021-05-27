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Повысить налоги в несколько раз для зажиточных граждан предложили в России

А вот для низкооплачиваемых работников сборы, наоборот, нужно обнулить, считают в Торгово-промышленной палате.

27 мая, 02:29

Фото © Pexels

Для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний нужно повысить налог с доходов физического лица (НДФЛ) до 45%. Нынешних отчислений 15% с годового дохода свыше пяти миллионов недостаточно. Об этом говорится в предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал Совет Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, сообщает ТАСС.

"Необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%", — говорится в письме с данной инициативой, которое глава ТПП Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову.

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Как пояснила член Совета ТПП РФ Юлия Георгиева, инициатива перекликается с проектом ФЗ о введении прогрессивного налогообложения по пяти группам налогоплательщиков. В частности, для граждан с доходами свыше 100 млн рублей предлагается установить ставку 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей. "То есть принцип таков: заработал больше — плати больше", — уточнила Георгиева.

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Ранее Лайф писал, как налоговая будет контролировать налоги обеспеченных россиян. Минфином подготовлен специальный регламент, наделяющий все инспекции Федеральной налоговой службы в России достаточно широкими полномочиями по контролю за теми гражданами, кого региональные инспекции для себя признают "крупными плательщиками".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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