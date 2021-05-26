Юрист объяснил россиянам, как не стать жертвой брокеров-мошенников

Звонок с неизвестного номера или текстовое обращение в мессенджерах представителя "успешной финансовой организации" без лицензии Центробанка на легальную финансовую деятельность в России должны насторожить гражданина. Об этом РИА "Новости" рассказал старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры" Максим Барышев.

"При получении звонка или сообщения от представителя "финансовой организации" нужно уточнить, откуда у него ваши персональные данные, имеется ли у финансовой организации ваше согласие на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, её основной государственный регистрационный номер, а также номер и вид лицензии ЦБ РФ", — пояснил эксперт.

После таких вопросов вполне возможно, что уже на этом этапе разговор прервётся по инициативе представителя "финансовой организации", отметил юрист.

По словам Барышева, вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если собеседник даёт безусловные гарантии эффективности деятельности брокера и доходности вложений в какой-либо финансовый инструмент либо пытается утаить информацию о высоких рисках при вложении инвестиций.

Кроме прочего, должна насторожить реклама неких зарубежных финансовых инструментов, не допущенных к публичному размещению и обороту в РФ. При этом мошенник не спрашивает получателя сообщения о наличии у него статуса квалифицированного инвестора, добавил специалист.

"Возможно, они постараются узнать у вас логины и пароли от интернет-банкинга, личного кабинета на сайте финансовой организации либо на портале госуслуг. В этом случае речь идёт о таком распространённом виде интернет-мошенничества, как фишинг, цель которого — получение доступа к конфиденциальной информации пользователя", — предупредил Барышев.

Эксперт подчеркнул, что при таком раскладе необходимо проявить особую бдительность, в частности не открывать никакие ссылки на онлайн веб-сервисы или СМС-сообщения сомнительного содержания, приходящие от подобного рода финансовых организаций. При этом юрист обратил внимание на то, что фишинговые письма могут полностью имитировать различные известные системы финансовых организаций, например могут содержать в себе картинки, ничем не отличающиеся от логотипов реальных брендов, сайтов и фирменных стилей.