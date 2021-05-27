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В Москву прибыл самолёт с россиянами, эвакуированными из Газы

Неделей ранее подготовиться к возвращению граждан РФ оттуда поручил президент Владимир Путин.

27 мая, 02:57

Фото © МО РФ

В московском аэропорту Домодедово приземлился самолёт МЧС, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа россияне. Самолёт вылетел из столицы Египта в 01:10 мск.

Как сообщает ТАСС, полёт прошёл в штатном режиме, в Россию доставлено 64 человека. Рейс выполнялся по поручению президента РФ Владимира Путина. Поручение подготовить эвакуацию россиян из сектора Газа он подписал 20 мая.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль играл Египет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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