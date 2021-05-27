Депутат Госдумы призвала ввести заработную плату для одиноких родителей

Общее определение "одинокий родитель" должно появится на законодательном уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина. Она уверена, что домашний труд одиноких многодетных родителей должен стать оплачиваемым.

"Необходимо на федеральном уровне принять закон об оплачиваемом домашнем труде. Есть уже попытки, есть наброски, есть законодательные инициативы в разных партиях, но нужно все собрать воедино", – сказала Пушкина в беседе с URA.RU.

Она также подчеркивает, что вместо понятия "одинокая мать" необходимо ввести общее определение "одинокий родитель". Это, по её мнению, ущемляет права одиноких отцов, которых в нашей стране насчитывается около 600 тысяч.