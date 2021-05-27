Финансист рассказала, как создать "подушку безопасности" при низком заработке
Если скучно планировать и оптимизировать расходы, эксперт поделилась методом "погодный челендж" - игрой для формирования денежных запасов.
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Принципы создания подушки безопасности одинаковы для любого уровня дохода. Об этом рассказала финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. Она посоветовала начинать сберегать от 1 до 3% зарплаты.
"Принципы создания накоплений едины для всех уровней доходов. Откладывать 10% при доходе в 15 тысяч рублей действительно сложно. Но можно начинать сберегать совсем небольшие суммы — от 1 до 3% от доходов — для непредвиденных ситуаций. И постепенно увеличивать размер накоплений до 5–10% от доходов", — сказала эксперт в интервью "ФАН".
Финансист отметила, что важно откладывать деньги в момент получения дохода, а не по остаточному принципу. Полезно также будет проводить анализ, чтобы эффективно определить приоритеты и оптимизировать расходы. Также необходимо определиться с целью, иначе не будет понимания, зачем копить. Если сложно и это, то можно сделать из скучной задачи увлекательную игру.
"Моя любимая игра — погодный челлендж, в неё можно играть всей семьёй или с друзьями, а в конце месяца сравнить, кто больше накопил. Суть в следующем: каждый понедельник (или в любой другой день недели) вы смотрите на термометр за окном и откладываете сумму, эквивалентную температуре. В рублях, долларах или евро, решайте сами", — поделилась эксперт.
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