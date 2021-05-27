Финансист рассказала, как создать "подушку безопасности" при низком заработке

Принципы создания подушки безопасности одинаковы для любого уровня дохода. Об этом рассказала финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. Она посоветовала начинать сберегать от 1 до 3% зарплаты.

"Принципы создания накоплений едины для всех уровней доходов. Откладывать 10% при доходе в 15 тысяч рублей действительно сложно. Но можно начинать сберегать совсем небольшие суммы — от 1 до 3% от доходов — для непредвиденных ситуаций. И постепенно увеличивать размер накоплений до 5–10% от доходов", — сказала эксперт в интервью "ФАН".

Финансист отметила, что важно откладывать деньги в момент получения дохода, а не по остаточному принципу. Полезно также будет проводить анализ, чтобы эффективно определить приоритеты и оптимизировать расходы. Также необходимо определиться с целью, иначе не будет понимания, зачем копить. Если сложно и это, то можно сделать из скучной задачи увлекательную игру.