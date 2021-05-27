Голикова после трагедии в Казани призвала усилить контроль за безопасностью в школах во время ЕГЭ
Также не стоит забывать и о санитарно-эпидемиологических рекомендациях, связанных с пандемией коронавируса, отметила вице-премьер.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В школах, где будут проводиться ЕГЭ, необходимо усилить меры по обеспечению безопасности учащихся и преподавателей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", — рассказала она на совещании с регионами по организации ЕГЭ.
Кроме того, вице-премьер напомнила, что во время проведения экзаменов не стоит забывать и о санитарно-эпидемиологических рекомендациях, связанных с пандемией коронавируса. Голикова подчеркнула, что всё должно пройти без сбоев и с учётом всех мер безопасности.
Всего в этом году сдавать ЕГЭ будет более 724 тысяч человек, что почти на 11 тысяч больше, чем в 2020 году. Среди них 629 тысяч — это выпускники этого года, что на девять тысяч больше, чем годом ранее. Как отметила Голикова, в общей сложности в пунктах проведения экзамена будет задействовано более 300 тысяч человек.
Ранее депутат Госдумы заявил, что в России вскоре отменят ЕГЭ. По его словам, система не оправдала себя и вложенных в неё сил, поэтому возвращение к истокам видится в данной ситуации логичным решением.
Комментариев: 0