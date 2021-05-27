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Голикова после трагедии в Казани призвала усилить контроль за безопасностью в школах во время ЕГЭ

Также не стоит забывать и о санитарно-эпидемиологических рекомендациях, связанных с пандемией коронавируса, отметила вице-премьер.

27 мая, 07:50
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В школах, где будут проводиться ЕГЭ, необходимо усилить меры по обеспечению безопасности учащихся и преподавателей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", — рассказала она на совещании с регионами по организации ЕГЭ.

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Кроме того, вице-премьер напомнила, что во время проведения экзаменов не стоит забывать и о санитарно-эпидемиологических рекомендациях, связанных с пандемией коронавируса. Голикова подчеркнула, что всё должно пройти без сбоев и с учётом всех мер безопасности.

Всего в этом году сдавать ЕГЭ будет более 724 тысяч человек, что почти на 11 тысяч больше, чем в 2020 году. Среди них 629 тысяч — это выпускники этого года, что на девять тысяч больше, чем годом ранее. Как отметила Голикова, в общей сложности в пунктах проведения экзамена будет задействовано более 300 тысяч человек.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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