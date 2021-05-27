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Регион
Опубликовано 27 мая 2021, 10:31

Яровая назвала аморальным заявление президента Польши о "ненормальной" России

Ирина Яровая. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Ирина Яровая. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

По мнению парламентария, представления Дуды о норме "сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова президента Польши Анджея Дуды о ненормальности России являются аморальными.

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"Заявление президента Польши аморально, прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасён советским солдатом", — цитирует Яровую её пресс-служба.

Парламентарий отметила, что представления Дуды "о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды". Она подчеркнула, что Россия и её народ всегда стояли и стоят на позициях мира и честного взаимодействия.

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Отметим, что это не первое подобное заявление президента Польши в адрес РФ, ранее он назвал Россию "врагом свободы". С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики, приехавшие в республику на торжественные мероприятия.

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Варвара Романова
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