Яровая назвала аморальным заявление президента Польши о "ненормальной" России

По мнению парламентария, представления Дуды о норме "сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова президента Польши Анджея Дуды о ненормальности России являются аморальными.

"Заявление президента Польши аморально, прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасён советским солдатом", — цитирует Яровую её пресс-служба.

Парламентарий отметила, что представления Дуды "о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды". Она подчеркнула, что Россия и её народ всегда стояли и стоят на позициях мира и честного взаимодействия.