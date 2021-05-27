Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу
Постпред Украины в контактной группе отметил, что будет найдено новое место, Киев будет обращаться ко всем сторонам переговоров.
Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Пётр Сивков
Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе из-за ситуации вокруг Белоруссии. Об этом заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашённый президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку", — сказал Кравчук.
По его словам, Киев будет искать новую площадку для проведения переговоров и обратится с этим вопросом ко всем сторонам саммита, в первую очередь — к ОБСЕ.
Напомним, что 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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