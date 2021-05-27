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Более 220 тысяч рублей: Во ФСИН раскрыли зарплаты заключённых

Так, согласно данным ведомства, отбывающие наказание в Белгородской области всего за несколько месяцев могут стать миллионерами. При этом не уточняется, кем нужно трудиться, чтобы получать столь высокие выплаты.

27 мая, 06:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) раскрыла среднюю зарплату российских заключённых. Так, согласно данным ведомства, ежемесячные выплаты отбывающим наказание на объектах организаций составляют порядка 20–24 тысяч рублей. Однако есть случаи, когда у осуждённых зарплата превышает даже 220 тысяч рублей. Как отмечает Ura.ru, в 11 регионах России создано 715 мест для осуждённых к принудительным работам.

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Например, в Белгородской области заключённые могут получать около 224 тысяч рублей, в Новгородской — 102 тысячи, в Приморском крае осуждённые зарабатывают до 94 тысяч, а в Волгоградской области — до 80 тысяч рублей. При этом во ФСИН не стали уточнять, кем нужно трудиться, чтобы получать такую зарплату, но отметили, что считают перспективным привлекать осуждённых к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твёрдых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

В ведомстве также отметили, что осуждённые в исправительных центрах обеспечены местом проживания, а также могут общаться с родственниками и пользоваться компьютерами и смартфонами.

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Ранее Лайф сообщал, что в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых, достойных условиях" и даже получать зарплату.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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