Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) раскрыла среднюю зарплату российских заключённых. Так, согласно данным ведомства, ежемесячные выплаты отбывающим наказание на объектах организаций составляют порядка 20–24 тысяч рублей. Однако есть случаи, когда у осуждённых зарплата превышает даже 220 тысяч рублей. Как отмечает Ura.ru, в 11 регионах России создано 715 мест для осуждённых к принудительным работам.

Например, в Белгородской области заключённые могут получать около 224 тысяч рублей, в Новгородской — 102 тысячи, в Приморском крае осуждённые зарабатывают до 94 тысяч, а в Волгоградской области — до 80 тысяч рублей. При этом во ФСИН не стали уточнять, кем нужно трудиться, чтобы получать такую зарплату, но отметили, что считают перспективным привлекать осуждённых к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твёрдых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

В ведомстве также отметили, что осуждённые в исправительных центрах обеспечены местом проживания, а также могут общаться с родственниками и пользоваться компьютерами и смартфонами.