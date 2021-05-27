В Армении подтвердили задержание шести военнослужащих Азербайджаном

Министерство обороны Армении подтвердило задержание и пленение шестерых армянских военных в Гехаркуникской области на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Утром 27 мая военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гехаркуникской области", — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент принимаются меры по возвращению военных.

Напомним, ранее сегодня в Азербайджане заявили о попытке военнослужащих Армении пересечь границу. Шестеро военных были взяты в плен. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Юхары Айрым.