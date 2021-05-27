В Армении подтвердили задержание шести военнослужащих Азербайджаном
Отмечается, что пленённые находились на охраняемой территории воинской части армянских ВС. Сейчас принимаются меры по их возвращению.
Фото © ТАСС / AP
Министерство обороны Армении подтвердило задержание и пленение шестерых армянских военных в Гехаркуникской области на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Утром 27 мая военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гехаркуникской области", — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент принимаются меры по возвращению военных.
Напомним, ранее сегодня в Азербайджане заявили о попытке военнослужащих Армении пересечь границу. Шестеро военных были взяты в плен. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Юхары Айрым.
В Ереване люди вышли на акцию протеста с требованием не подписывать документ по границе с Азербайджаном
Лайф уже писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
Комментариев: 0