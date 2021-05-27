В Азербайджане заявили о попытке военнослужащих Армении пересечь границу

Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении попытались пересечь государственную границу. Это произошло 27 мая около 03:00 по местному времени, сообщается на сайте ведомства.

"В результате неотложных оперативных мер шестеро военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Юхары Айрым. Также отмечается, что утром у границ государств наблюдалось скопление боевой техники, включая танки Вооружённых сил Армении. В настоящее время подразделения Азербайджана контролируют оперативную обстановку, заключили в Минобороны.