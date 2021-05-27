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В Азербайджане заявили о попытке военнослужащих Армении пересечь границу

Шестеро военных были взяты в плен. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Юхары Айрым.

27 мая, 05:16
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении попытались пересечь государственную границу. Это произошло 27 мая около 03:00 по местному времени, сообщается на сайте ведомства.

"В результате неотложных оперативных мер шестеро военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", — говорится в сообщении.

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Инцидент произошёл в районе населённого пункта Юхары Айрым. Также отмечается, что утром у границ государств наблюдалось скопление боевой техники, включая танки Вооружённых сил Армении. В настоящее время подразделения Азербайджана контролируют оперативную обстановку, заключили в Минобороны.

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Лайф уже писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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