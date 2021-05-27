Игорь Дворников, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки Вики, на очередном заседании в Сахалинском областном суде 27 мая сделал заявление о том, что дело сфабриковано. Подсудимый требует проведения дополнительных экспертиз.

"Они доказали бы то, что я не виновен. Первую экспертизу они не сделали на отпечатки пальцев на теле Т., что я указывал и просил сделать следствие. Но меня проигнорировали. Также я просил сделать экспертизу того, что, когда я пришёл, я сделал искусственное дыхание и пытался вернуть к жизни Т. То есть эти экспертизы не были сделаны. Прошу суд сделать данные экспертизы, которые подтвердят мою невиновность", — передаёт слова Дворникова astv.ru.

По версии обвиняемого, следствие провоцировало его на признательные показания, целью которых было якобы снятие подозрений с его жены Кристины.

"Прошу суд признать обвинительное заключение сфабрикованным и незаконным, а мои показания — недействительными, которые фабриковал против себя", — завершил обращение к судье Дворников.

Приведённых доводов для суда оказалось мало. Игорю Дворникову в ходатайстве было отказано.