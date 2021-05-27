Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Учёные раскрыли причину появления смертельно опасного осложнения у детей после ковида

Благодаря исследованию удалось выяснить, какое средство поможет справиться с такими последствиями.

27 мая, 05:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные Бригамской женской больницы в Бостоне и детского госпиталя MassGeneral раскрыли механизм, который вызывает у детей и подростков, перенёсших коронавирус, редкое, но смертельно опасное осложнение. Отмечается, что вирусные частицы, оставшиеся в кишечнике после первичной инфекции, могут попасть в кровоток и вызвать мультисистемный воспалительный синдром у детей, или MIS-C. Результаты исследования приведены в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

В эксперименте участвовало сто детей, из которых у 19 был воспалительный синдром, у 26 — коронавирус, а 55 были здоровы. Оказалось, что именно проникновение вируса через стенки кишечника в кровеносную систему и является причиной MIS-C, а ключевую роль в этом играет белок зонулин, который реагирует на кишечную проницаемость. Блокатором этого вещества является ацетат ларазотида. Специалисты использовали его в качестве терапевтического средства для лечения MIS-C у одного из пациентов, что привело к уменьшению антигенов SARS-CoV-2 в плазме крови и биомаркеров воспаления, а также улучшению других клинических показателей.

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Отмечается, что мультисистемный воспалительный синдром может заявить о себе и через несколько недель после инфекции. Симптомы этого недуга включают лихорадку, боль в брюшной полости, диарею, сыпь и сильную слабость. Кроме того, возможен цитокиновый шторм, который может привести к сильным повреждениям сердца, печени и других органов.

Ранее учёный рассказал, угрожает ли россиянам индийский "жёлтый грибок". Предпосылкой для такого заболевания может стать как снижение иммунитета при коронавирусе, так и похудение из-за нехватки еды.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Немецкие учёные раскрыли возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca

сегодня в 06:32

Учёный рассказал, угрожает ли россиянам индийский "жёлтый грибок"

сегодня в 04:31

Названы признаки рака, которые можно заметить во время еды

сегодня в 04:13

Более 220 тысяч рублей: Во ФСИН раскрыли зарплаты заключённых

сегодня в 06:43

Дочь Эминема своим горячим фото в бикини соблазнит любого парня, и отцу лучше держать руку на пульсе

сегодня в 06:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1