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Девушке советовали ампутировать её гигантскую ногу, но она пошла наперекор всем и стала моделью

23-летняя Махогани Гетер из Ноксвилла, США, родилась с лимфедемой — это патологическое состояние, при котором избыток жидкости накапливается в мягких тканях тела, вызывая страшный отёк. Из-за него левая нога девушки сильно увеличена в объёме и добавляет к общему весу тела около 45 кг.

27 мая, 05:40

Фото © Instagram / lymph.goddess23

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор всё, что могут сделать медики, — только облегчить её боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

Фото © Instagram / lymph.goddess23

Фото © Instagram / lymph.goddess23

В детстве я никогда не ощущала себя красивой, я думала, что Бог проклял меня. Я чувствовала себя уродиной, ошибкой природы и столько раз плакала наедине. Потом я решила, что мне послана эта болезнь, потому что я эмоционально сильная и смогу с ней справиться. С тех пор я училась принимать себя. <...> Теперь я верю, что красива внутри и снаружи, и горжусь тем, на что способно моё тело

Махогани Гетер

Фото © Instagram / lymph.goddess23

Фото © Instagram / lymph.goddess23

Махогани не только полюбила себя, но и старается в этом помочь другим. Девушка ведёт инстаграм и тикток, где выкладывает честные фото в надежде вдохновить пользователей. При этом хейтеры, которые раньше оскорбляли американку лично, пробрались и в соцсети. Они бесцеремонно советовали "ампутировать ногу, чтобы выглядеть лучше". Но Махогани отметила, что научилась игнорировать подобные высказывания и не собирается в себе ничего менять.

Фото © Instagram / lymph.goddess23

Фото © Instagram / lymph.goddess23

Сейчас девушка серьёзно настроена покорить модельную индустрию и делает в ней первые уверенные шаги, несмотря на все трудности. Каждый день, чтобы облегчить своё состояние, Махогани использует массаж, компрессионные повязки и физиотерапию, пишет Mirror. Она пьёт много воды, чтобы очистить свой организм, и избегает солёной пищи и алкоголя.

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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