Девушке советовали ампутировать её гигантскую ногу, но она пошла наперекор всем и стала моделью
23-летняя Махогани Гетер из Ноксвилла, США, родилась с лимфедемой — это патологическое состояние, при котором избыток жидкости накапливается в мягких тканях тела, вызывая страшный отёк. Из-за него левая нога девушки сильно увеличена в объёме и добавляет к общему весу тела около 45 кг.
Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор всё, что могут сделать медики, — только облегчить её боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.
В детстве я никогда не ощущала себя красивой, я думала, что Бог проклял меня. Я чувствовала себя уродиной, ошибкой природы и столько раз плакала наедине. Потом я решила, что мне послана эта болезнь, потому что я эмоционально сильная и смогу с ней справиться. С тех пор я училась принимать себя. <...> Теперь я верю, что красива внутри и снаружи, и горжусь тем, на что способно моё тело
Махогани не только полюбила себя, но и старается в этом помочь другим. Девушка ведёт инстаграм и тикток, где выкладывает честные фото в надежде вдохновить пользователей. При этом хейтеры, которые раньше оскорбляли американку лично, пробрались и в соцсети. Они бесцеремонно советовали "ампутировать ногу, чтобы выглядеть лучше". Но Махогани отметила, что научилась игнорировать подобные высказывания и не собирается в себе ничего менять.
Сейчас девушка серьёзно настроена покорить модельную индустрию и делает в ней первые уверенные шаги, несмотря на все трудности. Каждый день, чтобы облегчить своё состояние, Махогани использует массаж, компрессионные повязки и физиотерапию, пишет Mirror. Она пьёт много воды, чтобы очистить свой организм, и избегает солёной пищи и алкоголя.
WOW-girls
Возлюбленная российского миллиардера показала фигуру спустя неделю после родов, и это невероятно
вчера в 14:31
Девушка – боец MMA устроила пикантную съёмку после поражения, и даже фанаты разнесли её в пух и прах
вчера в 07:28
Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности
25 мая, 13:17
Комментариев: 0