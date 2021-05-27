Девушке советовали ампутировать её гигантскую ногу, но она пошла наперекор всем и стала моделью

В детстве я никогда не ощущала себя красивой, я думала, что Бог проклял меня. Я чувствовала себя уродиной, ошибкой природы и столько раз плакала наедине. Потом я решила, что мне послана эта болезнь, потому что я эмоционально сильная и смогу с ней справиться. С тех пор я училась принимать себя. <...> Теперь я верю, что красива внутри и снаружи, и горжусь тем, на что способно моё тело

Махогани Гетер