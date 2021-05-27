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Немецкие учёные раскрыли возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca

Всё дело в спайковом белке ковида, который доставляется в ядро клетки организма, а затем мутирует и не может связаться с клеточной мембраной.

27 мая, 06:32
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon

Группа исследователей из университета Гёте во Франкфурте завила, что установила причину случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку от коронавируса препаратами, произведёнными компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает глава группы учёных профессор Рольф Маршалек, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые используют обе вакцины для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По словам учёного, такой белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро. После этого части вещества расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого видоизменённые версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тысяч человек.

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Маршалек объяснил, что другие вакцины, созданные на основе РНК, доставляют генетический материл спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро, и именно это позволяет избежать редкой, но опасной побочной реакции. По его словам, разработчики могут изменить секвенирование спайкового белка, чтобы предотвратить его расщепление. Он добавил, что это вещество в вакцине Johnson & Johnson менее подвержено сращиванию, чем белок из препарата AstraZeneca, из-за чего лишь у восьми из 7,4 миллиона человек, получивших инъекцию вакцины J&J, были выявлены случаи тромбоза.

Однако многие учёные заявили, что версия Маршалека является лишь одной из гипотез связи вакцины и образования тромбов, так как отсутствуют доказательства, указывающие на причинно-следственную связь между сращиванием спайкового белка и тромбозом.

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Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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