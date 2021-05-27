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Бизнес-омбудсмен Титов призвал запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Алкогольный продукт зачастую выпускается для нелегальной продажи, а не для личных нужд. Также под сомнение ставится и качество горячительного напитка.

27 мая, 07:15
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

В рамках борьбы с незаконным алкогольным рынком в России необходимо запретить открытую продажу самогонных аппаратов. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

"Кустарно произведённый самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", — цитирует РИА "Новости" документ.

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Также под сомнение ставится качество продукции, в которой показатели вредных веществ могут превышать норму во много раз. В аппарате бизнес-омбудсмена указали на то, что в последнее время россияне стали чаще интересоваться самогонными аппаратами. Так, за минувший год было зафиксировано 1,6 миллиона запросов в поисковике "Яндекс" на их покупку. Это на треть больше, чем в 2019 году.

Добавим, что больше всего продаж самогонных аппаратов было зафиксировано в Липецкой, Воронежской и Тульской областях, а также в Хакасии, Ненецком и Ямало-Ненецком АО и на Чукотке. Высокий интерес к самогоноварению проявляют и жители Астраханской, Белгородской, Брянской, Калининградской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областей. При этом отмечается, что ни Москвы, ни Петербурга в лидерах нет.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя в дни, когда Северная столица будет принимать игры чемпионата Европы по футболу летом 2021 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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