Бизнес-омбудсмен Титов призвал запретить открытую продажу самогонных аппаратов

В рамках борьбы с незаконным алкогольным рынком в России необходимо запретить открытую продажу самогонных аппаратов. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

"Кустарно произведённый самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", — цитирует РИА "Новости" документ.

Также под сомнение ставится качество продукции, в которой показатели вредных веществ могут превышать норму во много раз. В аппарате бизнес-омбудсмена указали на то, что в последнее время россияне стали чаще интересоваться самогонными аппаратами. Так, за минувший год было зафиксировано 1,6 миллиона запросов в поисковике "Яндекс" на их покупку. Это на треть больше, чем в 2019 году.

Добавим, что больше всего продаж самогонных аппаратов было зафиксировано в Липецкой, Воронежской и Тульской областях, а также в Хакасии, Ненецком и Ямало-Ненецком АО и на Чукотке. Высокий интерес к самогоноварению проявляют и жители Астраханской, Белгородской, Брянской, Калининградской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областей. При этом отмечается, что ни Москвы, ни Петербурга в лидерах нет.