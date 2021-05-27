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"Мы с ней на связи": Захарова рассказала о помощи задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге

Все просьбы бытового характера по условиям содержания гражданки РФ в минском СИЗО были удовлетворены. По словам представителя МИД, никаких жалоб София более не высказывала.

27 мая, 07:20

София Сапега. Фото © Скриншот из видео телеграм-канала "Людажор"

Посольство РФ находится в постоянном контакте с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, а также с её родителями. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наш консул её посетил, мы с ней на связи. Поддерживается контакт с её родителями, причём постоянно", — сказала дипломат в эфира радиостанции "Эхо Москвы".

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Захарова отметила, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены. По словам представителя МИД, никаких жалоб София более не высказывала. На данный момент задача российского посольства — обеспечить защиту прав девушки как гражданки РФ, добавила Захарова.

Ранее адвокат Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что девушка была арестована в Белоруссии на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

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Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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