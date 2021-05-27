"Мы с ней на связи": Захарова рассказала о помощи задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге

Все просьбы бытового характера по условиям содержания гражданки РФ в минском СИЗО были удовлетворены. По словам представителя МИД, никаких жалоб София более не высказывала.