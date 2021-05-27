В Петербурге автобус влетел в фонарный столб и встал на дыбы. Видео © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Санкт-Петербурге автобус налетел на фонарный столб и встал на дыбы. Очевидцы делятся в соцсетях видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что передние колёса транспорта находятся в нескольких метрах над землёй, при этом столб врезается в нижнюю часть кузова.

Пострадавший пешеход. Фото © LIFE

Предварительно, в результате аварии пострадало от пяти до десяти человек, один из них, как стало известно Лайфу, — пешеход, которого сбил автобус. На месте уже работают медики и спасатели. Отмечается, что среди пассажиров транспорта были взрослые женщины, мама с коляской и ребёнком, а также пара молодых людей — всего около десяти человек.