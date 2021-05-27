Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Петербурге автобус влетел в фонарный столб и встал на дыбы

Предварительно, в результате аварии пострадало от пяти до десяти человек. На месте ДТП им оказывают помощь.

27 мая, 07:39

Фото © LIFE

В Петербурге автобус влетел в фонарный столб и встал на дыбы. Видео © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Санкт-Петербурге автобус налетел на фонарный столб и встал на дыбы. Очевидцы делятся в соцсетях видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что передние колёса транспорта находятся в нескольких метрах над землёй, при этом столб врезается в нижнюю часть кузова.

Пострадавший пешеход. Фото © LIFE

Пострадавший пешеход. Фото © LIFE

Предварительно, в результате аварии пострадало от пяти до десяти человек, один из них, как стало известно Лайфу, — пешеход, которого сбил автобус. На месте уже работают медики и спасатели. Отмечается, что среди пассажиров транспорта были взрослые женщины, мама с коляской и ребёнком, а также пара молодых людей — всего около десяти человек.

Смертельное ДТП: пассажирский автобус протаранил фуру на трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП: пассажирский автобус протаранил фуру на трассе в Ростовской области

Ранее Лайф рассказывал, что автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на Алтае. По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Момент "взлёта" автобуса на фонарный столб в Петербурге попал на видео

сегодня в 07:56

Только купленный гидроцикл — о дерево: Под Самарой водная прогулка закончилась трагедией

сегодня в 00:23

Детский омбудсмен рассказала о травле барнаульской девочки, над которой надругались сверстницы

сегодня в 08:17

"Все стремятся задеть Россию, будто это какой-то спорт!": Политолог ответил на "безосновательное" заявление президента Польши о "ненормальной" России

сегодня в 08:25

Футболист МЮ пожаловался на расистские оскорбления после проигранного финала ЛЕ

сегодня в 08:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1