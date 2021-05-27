СМИ сообщили о проведении полицией обысков в доме мэра Оренбурга

Сотрудники полиции совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК", — сказал собеседник агентства.

Как добавил источник, подробности происходящего пока не сообщаются. В то же время в пресс-службе Администрации города Оренбурга заявили, что официальная информация об оперативных мероприятиях в здании городской мэрии и за её пределами к ним не поступала.

"Администрация города работает в штатном режиме. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

При этом уточняется, что 18 мая в муниципалитете Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, в ходе которых были опрошены сотрудники мэрии, в числе которых была заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарёва. Кроме того, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а ещё в коммунальных муниципальных организациях "Биоз", "Комсервис" и "Оренбургсервис". Тогда никаких претензий, требований или обвинений никому предъявлено не было.