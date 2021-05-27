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СМИ сообщили о проведении полицией обысков в доме мэра Оренбурга

А 18 мая оперативные мероприятия прошли в городском муниципалитете. Тогда были опрошены сотрудники мэрии. Сам Ильиных сейчас находится на лечении.

27 мая, 08:00
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/v.ilinykh.official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">v.ilinykh.official</a></p>

Фото © instagram / v.ilinykh.official

Сотрудники полиции совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК", — сказал собеседник агентства.

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Как добавил источник, подробности происходящего пока не сообщаются. В то же время в пресс-службе Администрации города Оренбурга заявили, что официальная информация об оперативных мероприятиях в здании городской мэрии и за её пределами к ним не поступала.

"Администрация города работает в штатном режиме. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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При этом уточняется, что 18 мая в муниципалитете Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, в ходе которых были опрошены сотрудники мэрии, в числе которых была заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарёва. Кроме того, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а ещё в коммунальных муниципальных организациях "Биоз", "Комсервис" и "Оренбургсервис". Тогда никаких претензий, требований или обвинений никому предъявлено не было.

Ранее Лайф сообщал, что к вице-губернатору Владимирской области Роману Годунину пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей. Он заключил картель между двумя фирмами-конкурентами, которые должны были поделить между собой госзакупку.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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