Детский омбудсмен рассказала о травле барнаульской девочки, над которой надругались сверстницы
Региональный уполномоченный по правам ребёнка предложила неравнодушным сделать пожертвование в отделение Российского детского фонда.
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Необходимо соблюдать этические нормы при освещении инцидентов с детьми, поскольку нарушения являются формой травли со стороны взрослых. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева, комментируя историю с 11-летней школьницей, над которой жестоко надругались сверстницы. Пост опубликован в соцсети Instagram детского омбудсмена.
"Прошу руководителей средств массовой информации и коммуникации соблюдать этику при освещении инцидентов с детьми. Закрыть комментарии к последней новости об истязании ребёнка. Исключите возможность появления видеозаписи. Сейчас травят ребёнка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", — сказала Казанцева.
Неравнодушным людям омбудсмен предложила сделать пожертвование для пострадавшего ребёнка в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой "Помощь рядом". Казанцева напомнила о возможном привлечении к уголовной ответственности за распространение видеозаписи с издевательствами над школьницей.
Напомним, следователи ранее возбудили уголовное дело по факту изнасилования и избиения 11-летней девочки компанией школьниц, старшей из которых — 14 лет. Это произошло в одном из заброшенных домов Барнаула. Отмечается, что видео издевательств дети отправили матери потерпевшей. Родительница сразу же пошла в отдел полиции и написала заявление. Мотивы жестокой расправы пока не известны.
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