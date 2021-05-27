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Детский омбудсмен рассказала о травле барнаульской девочки, над которой надругались сверстницы

Региональный уполномоченный по правам ребёнка предложила неравнодушным сделать пожертвование в отделение Российского детского фонда.

27 мая, 08:17
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Необходимо соблюдать этические нормы при освещении инцидентов с детьми, поскольку нарушения являются формой травли со стороны взрослых. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева, комментируя историю с 11-летней школьницей, над которой жестоко надругались сверстницы. Пост опубликован в соцсети Instagram детского омбудсмена.

"Прошу руководителей средств массовой информации и коммуникации соблюдать этику при освещении инцидентов с детьми. Закрыть комментарии к последней новости об истязании ребёнка. Исключите возможность появления видеозаписи. Сейчас травят ребёнка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", — сказала Казанцева.

Неравнодушным людям омбудсмен предложила сделать пожертвование для пострадавшего ребёнка в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой "Помощь рядом". Казанцева напомнила о возможном привлечении к уголовной ответственности за распространение видеозаписи с издевательствами над школьницей.

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Напомним, следователи ранее возбудили уголовное дело по факту изнасилования и избиения 11-летней девочки компанией школьниц, старшей из которых — 14 лет. Это произошло в одном из заброшенных домов Барнаула. Отмечается, что видео издевательств дети отправили матери потерпевшей. Родительница сразу же пошла в отдел полиции и написала заявление. Мотивы жестокой расправы пока не известны.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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