Детский омбудсмен рассказала о травле барнаульской девочки, над которой надругались сверстницы

Необходимо соблюдать этические нормы при освещении инцидентов с детьми, поскольку нарушения являются формой травли со стороны взрослых. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева, комментируя историю с 11-летней школьницей, над которой жестоко надругались сверстницы. Пост опубликован в соцсети Instagram детского омбудсмена.

"Прошу руководителей средств массовой информации и коммуникации соблюдать этику при освещении инцидентов с детьми. Закрыть комментарии к последней новости об истязании ребёнка. Исключите возможность появления видеозаписи. Сейчас травят ребёнка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", — сказала Казанцева.

Неравнодушным людям омбудсмен предложила сделать пожертвование для пострадавшего ребёнка в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой "Помощь рядом". Казанцева напомнила о возможном привлечении к уголовной ответственности за распространение видеозаписи с издевательствами над школьницей.