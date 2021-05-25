Сельское порно: как депутат от КПРФ растил наркотики и участвовал в оргиях со школьницей

За плечами 27-летнего Алексея Анищенко была условная судимость по второй части статьи 228 УК ("Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере"). В 2016 году они вместе с приятелем организовали сельский наркокартель: закупили семена конопли, арендовали гараж, устроили там плантацию. В 2017 году в гараж нагрянули наркополицейские и нашли там 18 кустов марихуаны. Это примерно полкило наркотиков. Осенью того же года Анищенко получил по приговору суда три года условного срока.

Фото © VK / "Алексей Анищенко"

В ноябре 2019 года Анищенко погасил судимость, убедил кураторов из КПРФ, что прочно встал на путь исправления, и выдвинулся от партии в депутаты Покровского поселения Омской области. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, помогло получить депутатский мандат то, что у Алексея Анищенко много родственников и знакомых в селе Покровка. Большинство из них ведут маргинальный образ жизни: пьют, перебиваются случайными заработками, никогда не голосуют. Однако, когда Алексей участвовал в выборах, они его дружно поддержали, явившись на избирательный участок.

Депутат Алексей Анищенко активного участия в жизни сельского поселения не принимал и на совещании с главой администрации был только один раз — сразу после избрания. Кураторам от КПРФ он объяснял это якобы случившимся конфликтом с главой.

Фото © VK / "Алексей Анищенко"

Неизвестно, как дальше развивалась бы политическая карьера сельского депутата-наркобарона, если бы не криминальный скандал, в который угодила его супруга Ольга. Ранее она была наблюдателем избирательной комиссии от Омского областного отделения КПРФ. Против женщины возбуждено уголовное дело по "педофильской" 134-й статье УК ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет"). Источники Лайфа сообщили, что в ближайшее время фигурантом дела может стать и сам депутат.

Секс по-деревенски

Село Покровка находится в часе езды от областного центра. В апреле сюда наведались сотрудники регионального управления Следственного комитета. Родители одной из местных школьниц написали заявление на 23-летнюю Ольгу Анищенко. Мол, она снимает и через социальные сети продаёт порноролики с несовершеннолетними актёрами.

Фото © LIFE SHOT

Жители посёлка говорят, что девушка давно славилась своим вольным поведением, выкладывала нюдсы в соцсетях и часто появлялась в компании разных мужчин. Несмотря на возраст, Ольга уже является матерью двоих детей, а в последнее время была беременна третьим — от своего нынешнего мужа, депутата местного сельсовета.

Как выяснилось, Анищенко действительно снимала пикантные ролики: она звала знакомых и подруг, с которыми устраивала оргии. По данным следствия, одной из актрис была 16-летняя школьница. Её сначала напоили пивом, а затем уговорили заняться сексом на камеру. За это школьница получила три тысячи рублей. Ольга якобы обещала, что это будет приватная съёмка только для личного пользования.

Когда школьница нашла ролик в Сети в свободном доступе, она рассказала обо всём родителям. Они уже написали заявление. Сейчас супруга депутата под домашним арестом — на её ноге закреплён электронный браслет. Дети пока находятся у бабушки.

Колоритный депутат

Депутат Анищенко первоначально проходил по делу в статусе свидетеля. Однако затем на допросе он признался, что в ноябре и декабре 2020 года одной из его партнёрш в постели была школьница. Изготовление и продажу порнографии через социальные сети он отрицает, переводя все стрелки на супругу. Во время обысков у Ольги Анищенко изъяли 80 гигабайт пикантных фото и видеоматериалов. В настоящее время эксперты выясняют, что там относится к порнографии и есть ли среди актёров несовершеннолетние. Если подозрения силовиков подтвердятся, школьница будет признана потерпевшей, а депутат Анищенко может стать обвиняемым по "педофильской" статье.

Фото © VK / "Алексей Анищенко"

В России публичная демонстрация или реклама материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. Также Анищенко грозит дело по статье 134 УК ("Развратные действия и половое сношение и иные сексуальные действия с лицом, не достигшим 16 лет"). За это депутат дополнительно может получить до четырёх лет заключения.

Сельский бизнесмен

Лайф выяснил, что Алексей Анищенко занимался бизнесом: в конце прошлого года он закрыл фирму по оптовой торговле автозапчастями ООО "Глав авто". Также до февраля этого года он являлся гендиректором ООО "Пи кан", занимающегося установкой кондиционеров, а также строительством домов, коттеджей и бань.

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Дела в бизнесе шли не очень: к компаниям подали 60 исков в суд на общую сумму более семи миллионов рублей. В большинстве случаев речь идёт о кредитах. Приставы закрыли часть исполнительных производств, потому что у должника отсутствовало личное имущество.

© СПАРК

В феврале этого года Анищенко закрыл фирму "Пи кан". Сейчас следователи выясняют, на какие доходы в последнее время жила семья депутата.

Местные коммунисты, которые когда-то поддержали Анищенко, теперь поспешно от него открещиваются.