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Нью-йоркскую квартиру Ди Каприо выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов

В ней есть ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора и пол с терморефлексотерапией.

27 мая, 08:42

Леонардо Ди Каприо. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Квартира американского актёра Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за 8,5 миллиона долларов. Объявление об этом появилось на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS 24 мая.

Как уточняется, квартира в доме 1897 года постройки общей площадью более 340 квадратных метров расположена в районе Гринвич-Виллидж. В ней всего пять комнат, включая три спальни, а также две полноформатные ванные комнаты. В помещении есть четыре больших окна, а высота потолков в нём составляет более трёх метров.

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В список необычных достоинств объекта недвижимости вошли ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора, укрепления здоровья кожи и волос, пол из сибирского дуба с терморефлексотерапией, поддерживающей осанку, освещение, учитывающее циркадные ритмы, антимикробное покрытие дверей и столешниц, воздуховодная ароматерапия.

Так, "экологически чистая" квартира обойдётся покупателю в 8,5 миллиона долларов. Ежемесячный налог на недвижимость встанет в $4581.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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