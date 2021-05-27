Нью-йоркскую квартиру Ди Каприо выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов

Квартира американского актёра Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за 8,5 миллиона долларов. Объявление об этом появилось на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS 24 мая.

Как уточняется, квартира в доме 1897 года постройки общей площадью более 340 квадратных метров расположена в районе Гринвич-Виллидж. В ней всего пять комнат, включая три спальни, а также две полноформатные ванные комнаты. В помещении есть четыре больших окна, а высота потолков в нём составляет более трёх метров.

В список необычных достоинств объекта недвижимости вошли ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора, укрепления здоровья кожи и волос, пол из сибирского дуба с терморефлексотерапией, поддерживающей осанку, освещение, учитывающее циркадные ритмы, антимикробное покрытие дверей и столешниц, воздуховодная ароматерапия.

Так, "экологически чистая" квартира обойдётся покупателю в 8,5 миллиона долларов. Ежемесячный налог на недвижимость встанет в $4581.